Die Sängerin Kim Schutzius ist dabei, im Showbusiness durchzustarten. Mit ihrer Band „Nightunes“ tourt die 28-Jährige aus Speyer als Teil der „Party like Gatsby“-Reihe durch die Weltgeschichte. Aber in ihre alte Heimatstadt kommt sie als Teil eines anderen Projekts: „Queens & Legends“ wollen es am Freitag in der Halle 101 krachen lassen.

Die 28-jährige Kim Schutzius – als Künstlerin nennt sie sich Kim Eleyna – ist in Speyer aufgewachsen. Sie ist das Kind zweier nebenberuflicher Musiker.