Die in Neustadt lebende Künstlerin Kim-Britt Eigenberger hat jetzt ihre Galerie in Speyer, im Industriehof. Sie wird diese an den vier Wochenenden im Advent öffnen und aktuelle Arbeiten zeigen. Kim-Britt Eigenberger hat der RHEINPFALZ ihr neues Refugium gezeigt.

Es sei ein idealer Ort zum Präsentieren ihrer Werke und zum Weiterarbeiten, das sagt die in Neustadt lebende Künstlerin Kim-Britt Eigenberger über ihre neue Galerie im Speyerer Industriehof.