In der Dudenhofener Festhalle wird zum 18. Mal das Kilianer Rebenblütenfest gefeiert. Es beginnt am Freitagabend um 17 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgen in diesem Jahr die Blaskapelle und der MGV Cäcilia, die zum Singen von Volksliedern mit musikalischer Begleitung einladen. Zusätzlich bieten „Klaus und Steffi“ zwischen 17 und 18 Uhr das Mitsingen von Volks- und Weinliedern an. Organisiert wird das Fest durch die Kilianer AG der Ortsgemeinde Dudenhofen.