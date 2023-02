Am Donnerstag, 2. März, um 19.30 Uhr ist die Premierenlesung von Kilian Eisfelds Krimi „Wahnspiel“ in der Stadtbibliothek Speyer im Vortragssaal der Villa Ecarius.Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, das Buch zu kaufen und signieren zu lassen sowie mit dem Autor bei einem Glas Sekt ins Gespräch zu kommen.

Lynchjustiz oder grausamer Ritualmord? Der erste Fall für die Heidelberger Kommissare Alex Schwerdt und Sofija Markovi „Wahnspiel“ erscheint am 1. März als gedrucktes Buch und ist als E-Book seit dem 1. Februar erhältlich. Als der Mörder Lukas Schneider vorzeitig aus dem Gefängnis kommt, verwandelt sich das beschauliche Heidelberg in einen Hexenkessel. Ein Online-Mob ruft zur Lynchjustiz auf. Schneider verschwindet. Seine abgetrennte Hand wird mitten in der Stadt gefunden. Je mehr die Kriminalen über die Hintergründe der Tat herausfinden, desto rätselhafter wird der Fall.

Der Roman ist der erste Krimi von Kilian Eisfeld, der als Daniel Wolf historische Romane schreibt, die regelmäßig ganz vorne auf den Bestsellerlisten stehen, und unter seinem bürgerlichen Namen Christoph Lode in Speyer lebt.

Mit Unterstützung des Fördervereins „Freunde der Stadtbibliothek Speyer“.rg

Vorverkauf für sieben Euro in der Stadtbibliothek. Infos zum Buch: https://www.droemer-knaur.de/buch/kilian-eisfeld-wahnspiel-9783426456620