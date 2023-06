Rund 50 Knaben- und Männerstimmen des Kieler Knabenchores werden die Domstadt besuchen. Der Chor wird mit den Speyerer Domsingknaben im Dom ein Abendlob gestalten.

Neben der Besichtigung des Technikmuseums steht eine Domführung mit Turmbesteigung auf dem Tagesprogramm der Gäste aus Kiel. Im Vordergrund steht die Begegnung mit den Speyerer Domsingknaben.

Domdekan Christoph Maria Kohl wird dem Abendlob am Mittwoch, 5. Juli, um 19 Uhr im Dom zu Speyer als Offiziant vorstehen. Es erklingen Chorwerke von Bach, di Lasso, Halmos, MacMillan, Mendelssohn, Rathbone, Schütz, Vittoria und anderen. Domorganist Markus Eichenlaub wird die Chöre an den Domorgeln begleiten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Der Kieler Knabenchor blickt auf eine über 50-jährige Tradition zurück und versteht sich als kultureller Botschafter des Landes Schleswig-Holsteins und der Landeshauptstadt Kiel. Anders als andere Knabenchöre ist der Kieler Knabenchor keine kulturelle Institution in eigener Trägerschaft, sondern eine schulübergreifende AG aller Kieler Schulen. Unterstützt durch das Land, die Stadt Kiel und seinen Förderverein, gestaltet der Kieler Knabenchor regelmäßig Konzerte, Konzertreisen und Gottesdienste, fährt auf Freizeiten und gestaltet gemeinsame Aktivitäten über das ganze Jahr.

Angliederung an St. Nikolai

Durch seine Angliederung an die Kieler Hauptkirche St. Nikolai, in welcher der Knabenchor auch einen Großteil seiner Auftritte singt, ist ein Großteil des Repertoires geistlich. Bei Auftritten in Schulkonzerten und außerhalb von Gottesdiensten werden aber auch weltliche und „moderne“ Chorwerke gesungen. Seit Februar 2020 leitet Jan-Hendrik Jensch den Kieler Knabenchor.

Weitere Stationen der Sommertournee des Kieler Knabenchores sind die Elisabethkirche in Marburg, die Martinskirche Kassel, St. Bonifatius in Wiesbaden und die Liebfrauenkirche in Witzenhausen.