Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im ersten Halbjahr in Speyer Bau- und Umbaumaßnahmen an 130 privaten Wohneinheiten mit 4,6 Millionen Euro gefördert. Das geht aus den jetzt veröffentlichten Zahlen der Förderbank hervor. Weitere 100.000 Euro gab es im Rahmen der KfW-Mittelstandsförderung für Erneuerbare Energien und 400.000 Euro für die Soforthilfe un d Preisbremse Gas und Wärme. Damit wurden in Speyer insgesamt 5,1 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Neustadt-Speyer, Isabel Mackensen-Geis (SPD), freut sich anlässlich der Halbjahresbilanz laut Mitteilung über zunehmende Förderzahlen für energieeffiziente Wohngebäude privater Kunden und die Förderung für einen Heizungstausch. Ihr CDU-Gegenpart aus dem Wahlkreis, Johannes Steiniger, wirft der Ampel-Regierung vor, keinen neuen Schwerpunkt zum Beispiel durch massive Förderungen neuer Wohnungen zu setzen.