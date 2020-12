Achtung, Baum fällt: Das hat es am Montag mehr als zehn Mal am Rheindeich im Bereich des Dammwachthauses nahe der Alten Rheinhäuser Straße geheißen. Drei Arbeiter einer Fachfirma aus dem Schwarzwald haben im Auftrag der Stadt mit der Fällung von 124 Bäumen begonnen, die an dem Abschnitt zwischen Dammwachthaus und der Gemarkungsgrenze zu Römerberg fünf Meter oder näher zum wasserseitigen Deichfuß stehen.

Die Deichmeisterei des Landes hatte die Maßnahme gefordert, weil die Pappeln, Eschen, Ahorne und Eichen bei einem extremen Hochwasser die Unversehrtheit des Deichs gefährden könnten. Zunächst waren mehr als 30 Meter hohe Pappeln dran. Zwei Arbeiter bearbeiteten mit Kettensägen die teils mehr als einen Meter dicken Stämme, ein weiterer Arbeiter sorgte mit dem Greifarm seines Tragschleppers dafür, dass die Bäume parallel zum Damm umfielen. Jürgen Löwe von der Deichmeisterei zeigte sich zufrieden: „Die Arbeiter schonen den Damm.“ Zwei Wochen sind für die Fällungen anvisiert.