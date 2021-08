In Zusammenarbeit mit der Polizei, der Jugendfeuerwehr, dem Ortsverband des Technischen Hilfswerks, dem Einzelhandel und der Jugendförderung der Stadt findet am Samstag, 11. September, zwischen 14 und 17 Uhr eine Kettcar-Rallye auf der Maximilianstraße statt. Mitmachen können laut Veranstalter Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre. Dafür wird zwischen Domplatz und Geschirrplätzel ein anspruchsvoller Parcours mit schnellen Kurven, eingebauten Schikanen, einem Tunnel, einer Wippe und einer Brücke aufgebaut, der den jungen Rennfahrern einiges abverlangt. Nach Voranmeldung können maximal 70 Kinder und Jugendliche an der Rallye teilnehmen. In Gruppen zu je fünf Teilnehmern geht es dann auf die Strecke. Gewertet wird nach einem Punktesystem, die Siegerehrung findet auf der Steinbühne im Domgarten statt. Unabhängig von der erreichten Punktzahl erhält jeder Rennfahrer eine Urkunde und Preise. Wer bei der Rallye mitmachen möchte, kann sich ab sofort auf der Homepage der Jugendförderung (www.jufö.de/programm/kinder.html) anmelden. Während der Rallye gelten die AHA-Regeln, die Kettcars werden nach jedem Gebrauch desinfiziert.