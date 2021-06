In dieser Woche soll eine Entscheidung über das Altstadtfest Speyer fallen. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Das Fest ist von 10. bis 12. September angesetzt, es wird aber erwartet, dass es wie im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss. „Wir haben im Verwaltungsstab bereits über das Altstadtfest beraten“, sagt auf Anfrage Lisa Eschenbach, Sprecherin der Verwaltung. „Gerade das Altstadtfest ist unter den Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die ja trotz niedriger Inzidenzen nach wie vor gelten, nur schwer vorstellbar.“ Für die Herbstmesse werde die Entscheidung später fallen, über andere Feste müssten die Veranstalter entscheiden. Absagt ist laut Feuerwehr bereits der „Tag der Feuerwehr“. Der traditionelle Publikumsmagnet war eine Woche vor dem Altstadtfest geplant.

Einen anderen Weg geht die Nachbargemeinde Ketsch in Baden: „Wir sind zuversichtlich, das Backfischfest dank der fortschreitenden Pandemie-Lockerungen und der Impfkampagne in diesem Jahr feiern zu können“, teilte am Montag Geschäftsführer Claus Heim von der Ketscher Backfischfest GmbH mit. Die nach dem (abgesagten) Speyerer Brezelfest größte derartige Veranstaltung am Oberrhein ist mit Genehmigung der Gemeinde Ketsch zwischen dem 17. und 26. September vorgesehen – einen Monat später als üblich.