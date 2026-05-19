Der Kerweplatz in Heiligenstein ist in keinem guten Zustand. Nicht nur beim Belag, auch beim Kanalsystem unter dem Platz gibt es Probleme. Beides soll nun besser werden.

Direkt angrenzend an den Kerweplatz befindet sich das Gebäude des Römerberger Bauhofs. „Bei stärkeren Regenereignissen gibt es immer öfter einen Rückstau in den Sanitärräumen“, teilt die Verwaltung mit. Im Anschluss müsse stets eine Grundreinigung durch die Mitarbeiter erfolgen. Bei einer Befahrung des Kanalsystems seien Ablagerungen und Senken festgestellt worden. Daher sei es dringend erforderlich, den Hausanschluss – beginnend ab dem Gehweg bis zum Ölabscheider – auszutauschen. Im Zuge dieser Arbeiten werde auch ein zusätzlicher Abwasseranschluss für Feste hergestellt. Dieser soll sich ungefähr in Höhe der Hälfte des Platzes befinden. Das entspreche in etwa der Stelle, wo bei Festen die Verkaufsstände der Vereine stehen.

Wenn die Tiefbauarbeiten stattfinden, würde die Verwaltung die Gelegenheit gerne nutzen, den Parkplatz neu zu asphaltieren. „Die Oberfläche zeigt immer mehr Senken und Risse auf, die gerade in den Wintermonaten eine zusätzliche Unfallgefahr darstellen“, berichtet die Bauabteilung der Verbandsgemeinde. „Auch ist die Oberfläche mittlerweile in so schlechtem Zustand, dass die Markierungen für den Verkehrsübungsplatz jedes Jahr durch den Bauhof ausgebessert und alle zwei bis drei Jahre durch eine Fachfirma komplett nachmarkiert werden.“ Die zu erwartenden Kosten beziffert die Verwaltung auf knapp 139.000 Euro: Für den Austausch des Kanals würden gut 41.000 Euro brutto fällig, für den neuen Anschluss knapp 17.000 und für den neuen Belag mehr als 80.000 Euro.

Im Haupt- und Finanzausschuss sei noch angefragt worden, was es kosten würde, den Platz zu pflastern, weil er dadurch weniger stark versiegelt werde. Laut Verwaltung würden dann 284.000 Euro brutto fällig. „Diese Kosten sind wesentlich höher, da hier nicht nur die Oberfläche ausgetauscht wird, sondern auch der Unterbau mit neu aufgebaut werden muss“, erklärt die Bauabteilung. Im Haushalt stünden im laufenden Jahr noch 140.000 Euro für die Sanierung und die Herstellung der Infrastruktur für Feste zur Verfügung.

Im Ortsgemeinderat gab es keinen Widerspruch zur Sanierung des Kanals. Diese sei notwendig. Auch bei dem neuen Belag für den Platz ging CDU-Fraktionssprecher Andreas Ruhnke mit. Eine Pflasterung des Kerweplatzes hielt er angesichts der Kosten für unrealistisch. Die Grünen-Fraktion wollte aktuell dann lieber ganz auf eine neue Platzoberfläche verzichten. Fraktionssprecher Jürgen Schall verwies darauf, dass der Bauhof ohnehin in ein paar Jahren an einen neuen Standort zieht. Er soll zusammen mit der Feuerwehr am Ortsrand von Mechtersheim angesiedelt werden. Dann wäre seiner Ansicht nach auch der richtige Zeitpunkt, eine Erneuerung des Platzes anzugehen. Verwaltungsmitarbeiter Thorsten Kauther verwies allerdings mit Blick auf den derzeitigen Zustand des Platzes darauf, dass es auch eine Verkehrssicherungspflicht gebe. Der Rat sprach sich schließlich mehrheitlich – gegen die Stimmen der Grünen-Mitglieder – für den Vorschlag der Verwaltung samt Erneuerung der Platzoberfläche aus.