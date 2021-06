Neuvergoldet und auf einem frisch angefertigten Sockel aus Sandstein erstrahlt nun der Kenotaph Adolf von Nassau in neuem Glanz. Das Grabdenkmal steht seit 1961 in der Vorhalle des Speyerer Doms und erinnert an den Herrscher, der dort auch begraben ist. Finanziell möglich gemacht hat die Restaurierung ein bekannter Nachfahre.

Über die sogenannte Walramsche Linie ist der luxemburgische Großherzog Henri mit Adolf von Nassau verwandt. 2019 hatte er den Dom zu Speyer besucht und nun 11.000 Euro für die Neuvergoldung und die Erneuerung der Sockelleiste am Kenotaphen seines Vorfahren gespendet, teilt das Bistum Speyer mit.

Leo von Klenzen hat den Kenotaphen für Adolf von Nassau 1824 entworfen, Bildhauer David Ohnmacht aus Straßburg hat ihn aus Sandstein gefertigt. Das Grabdenkmal zeigt den Herrscher in seiner Rüstung, kniend und mit gefalteten Händen.

Geglättet und geschliffen

Bei der Restaurierung, die mit den Arbeiten in der Vorhalle des Doms 2018 begannen, wurden korrodierte Metallteile am Kenotaphen, die bereits zu Rostsprengungen geführt hatten, mit einem Korrosionsschutzanstrich versehen. Von der Figur wurden Schmutz und Staub entfernt, die Oberflächen wurden in einem dreistufigen Verfahren geglättet und geschliffen. Ausgebrochene Stellen wurden mit speziellem Mörtel ergänzt, offene Fugen geschlossen.

Der Sockelaufbau besteht aus sogenanntem Schuppacher Marmor, der genau genommen gar kein Marmor ist, sondern ein polierter Kalkstein mit Marmorierung. Ursprünglich war das Material poliert und tiefschwarz. Heute ist es vergraut – ein Zustand, der laut Experten durch die Luftverschmutzung im 20. Jahrhundert zustandegekommen und nicht mehr rückgängig zu machen ist.

Zweiter Kenotaph in Vorhalle

Im Zuge der Restaurierung wurde die goldene Inschrift auf dem Sockel erneuert. Sie war laut Pressemitteilung zuletzt verwittert und nahezu unsichtbar. Eine neue profilierte Sockelleiste ersetzt jetzt eine einfache Variante aus Sandstein.

Neben dem Kenotaphen für Adolf von Nassau steht in der Vorhalle des Doms noch ein zweites Grabdenkmal: für Rudolf von Habsburg, der ebenfalls im Kaiserdom begraben ist.