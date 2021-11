Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei nach einem Kellerbrand in einem Wohnblock in der Windthorststraße im Vogelgesang. Die Feuerwehr war am Freitag gegen 23.40 Uhr zunächst mit der Alarmierung „Wohnhausbrand“ dorthin gerufen worden, wie der stellvertretende Stadtfeuerwehrinspekteur Christian Kölsch berichtet. Es habe sich herausgestellt, dass im Kellerflur abgestellter Sperrmüll brannte, darunter Waschmaschinen, Gartenmöbel und viel Plastik. Die Wohnungen seien nicht betroffen gewesen, es habe jedoch eine starke Rauchentwicklung im Keller und in Teilen des Treppenhauses gegeben. Selbst entzündet haben könnten sich die Gegenstände nicht.

Die Feuerwehr löschte, belüftete und betreute den Teil der 87 Hausbewohner, die ins Freie gekommen waren. Die anderen seien aufgefordert worden, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Türen geschlossen zu halten, weil sie dort sicher seien, so Kölsch. Die Feuerwehr war rund zwei Stunden im Einsatz, für die Kripo geht jetzt wegen der Hinweise auf Brandstiftung die Arbeit erst richtig los. Die Höhe des Sachschadens beziffern die Einsatzkräfte noch nicht.