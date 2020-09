Von 2016 bis 2018 war die Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im Historischen Museum der Pfalz zu sehen, die an Staatsbesuche in Speyer (Bild: 1997 mit dem spanischen Königspaar) erinnert. Danach gab es den Antrag der CDU im Stadtrat, die Schautafeln dauerhaft in einem städtischen Gebäude zu zeigen. Die Verwaltung ging in die Prüfung. „Schade, dass es noch kein Ergebnis gibt“, sagte CDU-Sprecher Axel Wilke kürzlich. Inzwischen hat sich der Stadtvorstand mit dem Thema befasst, wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt. Ergebnis laut Pressestelle: „In städtischen Räumlichkeiten besteht auf absehbare Zeit keine Möglichkeit, die Ausstellung zu zeigen, da diese bereits lange im Voraus ,ausgebucht’ sind.“ Kulturdezernentin Monika Kabs (CDU) wolle nun mit privaten Akteuren ins Gespräch gehen, um einen Ausstellungsort zu suchen.