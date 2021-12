Das Konzert „Die Himmlische Nacht der Tenöre – Passione per la musica“, geplant am 8. Januar 2022 in der Gedächtniskirche in Speyer, muss abgesagt werden. Der Vorverkauf wird umgestellt auf Absage, so dass die Karten dort umgetauscht werden können, wo diese auch käuflich erworben wurden.

Die Wiederholung der Tournee 2022/23 ist geplant.