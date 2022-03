Speyer wird die Landesgartenschau 2027 nicht ausrichten. Der Ministerrat hat am Dienstag in Mainz entschieden, den Zuschlag in die Nachbarstadt Neustadt zu geben. In der Domstadt hat das ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.

Im Speyerer Rathaus war die Hoffnung bis zuletzt groß gewesen, den Zuschlag für die Ausrichtung der Landesgartenschau (LGS) zu bekommen – trotz der Bürgerinitiative (BI) „Keine Landesgartenschau in Speyer“, die ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht hatte. „Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir den Zuschlag für die Landesgartenschau nicht erhalten haben, aber die Konkurrenz war stark – alle Kommunen haben hervorragende Bewerbungen vorgelegt“, teilt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) nach der Entscheidung am Dienstag mit. „Von unserem Konzept, das mit viel Herzblut und Leidenschaft für die Sache erarbeitet wurde, bin ich nach wie vor überzeugt.“

Die Stadt-Chefin betont, dass mit den Ideen für die LGS „eine Basis für die Quartiersentwicklung im Norden geschaffen“ wurde, die maßgeblich für die kommenden Jahre sei. „Die Arbeit war also keineswegs umsonst, denn auch ohne Landesgartenschau werden wir verschiedene Punkte aus dem Konzept umsetzen.“ So sollen beispielsweise im Norden der Stadt Flächen entsiegelt und ein Park geschaffen werden.

„Wertvolle Anregungen“

Ähnlich sieht das Seilers Parteikollege Philipp Brandenburger, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat. „Die Grundidee, Weichen für die Zukunft zu stellen, behalten wir bei. Wir wollen trotzdem an unserem Weg zu einer behutsamen Stadtentwicklung festhalten.“ Eine Niederlage habe er angesichts teils starker Konkurrenz einkalkuliert. Auch die Unterstützung der Bevölkerung habe er in anderen Städten als größer wahrgenommen. „Der Prozess hat sich auf jeden Fall gelohnt, wir haben wertvolle Anregungen gewinnen können“, so Brandenburger.

„Es ist sehr bedauerlich“, kommentiert Axel Wilke, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat, am Dienstag die Entscheidung aus Mainz. „Wir müssen gucken, dass wir die guten Ideen aus unserem Konzept jetzt aufgreifen und umsetzen.“ Er denke vor allem an das Rheinstadion und das Pionier-Quartier. „Dann war das Geld für das Konzept auch gut angelegt.“

„Mit übergroßem Bedauern“ nimmt Mike Oehlmann, Fraktionsvorsitzender der FDP, die Entscheidung zur Kenntnis und wünscht dem Sieger Neustadt eine erfolgreiche LGS. Speyer werde etwa in der Entwicklung im Speyerer Norden von den bisherigen Planungen profitieren. „Auch werden wir eventuell die eine oder andere angedachte Maßnahme trotzdem umsetzen können“, sagt Oehlmann.

„Nicht umsonst“

Hannah Heller, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Stadtrat, kommentiert die Entscheidung gegen Speyer und für Neustadt positiv: „Wir freuen uns für Neustadt mit, da die Stadt ein sehr klimafreundliches Konzept zur LGS eingereicht und somit berechtigterweise den Zuschlag bekommen hat.“ Geplante Maßnahmen in Speyer könnten nun in Eigenregie umgesetzt werden. „Die Konzeptentwürfe wären daher nicht umsonst und werden uns weiter begleiten“, sagt Heller.

„Für uns kommt die Entscheidung wenig überraschend“, kommentiert Aurel Popescu, Fraktionsvorsitzender der Linken, die Entscheidung aus Mainz. Neustadt habe als klarer Favorit gegolten. „Glückwunsch an die Weinstraße! Das Konzept war überzeugend und die Unterstützung breit und groß.“ Er hofft nun ebenfalls, dass in Speyer Vorhaben auch ohne die LGS umgesetzt werden. „Der Erwerb des Konversionsgeländes und geplante Entsiegelungen können völlig unabhängig von der LGS angegangen werden.“

Sarah Mang-Schäfer, Vorsitzende der SWG-Fraktion, beglückwünscht die Nachbarstadt ebenfalls zum Sieg. Sie hofft, dass Teilprojekte nun trotzdem umgesetzt werden und betont, dass die nächste Diskussion im Stadtrat nun einfacher werde.

Bürgerentscheid nun obsolet

Wie berichtet, stand bis Dienstag noch ein Bürgerentscheid im Raum, der bei einer Zusage für Speyer hätte in Angriff genommen werden müssen, sofern der Stadtrat die LGS-Bewerbung nicht zurückgezogen hätte. Mit der Entscheidung für Neustadt und gegen Speyer sind das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid nun obsolet, bestätigt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage.

Froh über die Entscheidung gegen Speyer äußerte sich am Dienstag Matthias Schneider (Wählergruppe Schneider) gegenüber der RHEINPFALZ. „Ein Großprojekt mit mangelhaftem Konzept und unsicherer Finanzierung wurde durch diese Entscheidung vermieden.“ Stadtratsmitglied Uwe Kübitz (parteilos) ist ebenfalls zufrieden mit dem Ausgang: „Ich bin begeistert. Wir haben dieses Jahr endlich mal einen ausgeglichen Stadthaushalt, da muss man nicht unbedingt mit aller Gewalt so eine Großveranstaltung vom Zaun brechen.“

Als einen „Glücksfall für Speyer“ bezeichnet Volker Ziesling die Entscheidung. Der Sprecher der Bürgerinitiative „Keine Landesgartenschau in Speyer“ hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder vehement gegen die Ausrichtung der LGS in Speyer ausgesprochen. „Neustadt hatte von Anfang an das beste Konzept“, so Ziesling, der sich nach eigenen Angaben die Vorschläge aller sechs konkurrierenden Wettbewerber angeschaut hat. „Dort ist die Landesgartenschau gut aufgehoben.“

„So viele Leute dagegen“

Dass die BI ihren Anteil an der Absage gehabt haben könnte, hält Ziesling für möglich. „Hier sind so viele Leute dagegen gewesen, das hat unser Bürgerbegehren gezeigt.“ Mit einer BI in der Stadt habe das Land aus seiner Sicht keine Planungssicherheit für die Landesgartenschau gehabt. „Die Anwesenheit der BI hat den Zuschlag sicher verhindert.“ Auch für den BI-Sprecher ist das angestrebte Bürgerbegehren nun obsolet. „Wir haben unser Ziel erreicht.“ Er freue sich, dass die Landesgartenschau 2027 nur eine kurze Strecke mit dem Fahrrad von Speyer aus zu erreichen sein wird.