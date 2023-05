Weil in diesem Jahr kein Uhu am Dom brütet, steht die Zwerggalerie wieder für Führungen offen. Wie das Domkapitel mitteilt, wird der Säulengang, der in etwa 30 Metern Höhe einmal rund um das Bauwerk führt, ab Ende Mai wieder für Besucher zugänglich sein. Wer die Zwerggalerie betreten will, wird durch ein starkes Stahlseil und einen Haltegurt wie bei der Wartung von Industrieanlagen gesichert. Der Säulengang war gesperrt worden, um das möglicherweise brütende Paar Dom-Uhus nicht zu stören. Allerdings konnte der Sachverständige Sven Ofer aktuell kein Gelege der Greifvögel in dem Gemäuer entdecken. Ein geführter Rundgang dauert etwa eine Stunde. Die Begehung stelle besondere Anforderungen an Besucher wie Domführer, so das Domkapitel: „Höhenangst sowie körperliche Beeinträchtigungen schließen eine Teilnahme aus, die Bedingungen müssen schriftlich bestätigt werden.“ Die Gebühr betrage 400 Euro pro Gruppe, was bei einer maximalen Zahl von fünf Teilnehmern je 80 Euro bedeute. Die Zwerggalerie ist am Langhaus 2,80 Meter hoch und gerade einmal 70 Zentimeter breit. Die Begehung soll bis Oktober möglich sein.