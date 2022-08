In einer Nachtaktion hat die Polizei in Speyer den Verkehr kontrolliert. Laut Polizeibericht wurden insgesamt 22 Verkehrskontrollen in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Wormser Landstraße durchgeführt. Bei den meisten Verkehrsteilnehmen kam es zu keinerlei Beanstandungen. In acht Fällen stellten die Beamten wegen fehlender Warnwesten und(oder Verbandskästen oder nicht mitgeführtem Führerschein einen Mängelbericht aus.