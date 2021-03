Aufgrund der in Speyer sehr hohen Inzidenzwerte, werden die für die Karwoche in St. Otto vorgesehenen musikalischen Andachten unter Mitwirkung von PalatinaKlassik nicht stattfinden können. Geplant waren musikalische Andachten für Palmsonntag um 16 Uhr „Hosianna dem Sohne Davids“,

Mittwoch, 31. März, 18 Uhr, „Ruhet wohl, Ihr heiligen Gebeine“, Auszüge aus der Johannes-Passion von Bach, und Ostersonntag, 16 Uhr, „Christ ist erstanden“, Festliche Musik zum Osterfest. „Schweren Herzens müssen wir von unseren Vorhaben Abstand nehmen,“ so der PalatinaKlassik-Vorsitzende Michael Wagner. „Für uns Christen kehrt in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag das Licht in die Welt zurück und überwindet die Dunkelheit. Gerade dieses Symbol der Hoffnung und Zuversicht hätten wir gerne im Zusammenhang mit den musikalischen Andachten untermauert.“ „Wir lassen uns von dem Coronavirus aber nicht unterkriegen und planen jetzt eine kleine Konzertreihe für den Monat Mai“, so Leo Kraemer, der musikalische Leiter von PalatinaKlassik. „Denn in diesen so schwierigen Zeiten spendet Musik Trost, Trost, der von einer kaum zu unterschätzenden psychologischen Wirkung ist. Auf diesen Trost kann der Mensch nicht verzichten.“