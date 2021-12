Die Pandemie geht auch an Bildungs- und Freizeiteinrichtungen nicht spurlos vorbei. Im Technik-Museum Speyer sind wegen der Seuchen-Lage einige Veranstaltungen auf der Strecke geblieben. Die Hoffnungen ruhen auf der kommenden Freiluft-Saison.

Erst zum zweiten Mal seit Begründung der Tradition im Jahr 2001 wird es auch an diesem 26. Dezember kein Weihnachtskonzert im Wilhelmsbau des Museums geben. „Die Auflagen nach der aktuellen Corona-Verordnung hätten zu viele Umstände für die Veranstaltung bedeutet“, teilt Sprecherin Corinna Siegenthaler auf Anfrage zur Streichung des Konzerts vom Terminkalender für 2022 mit. Spaß hätte bei stark begrenzter Besucheranzahl und Masken-Tragepflicht kaum aufkommen können, informiert sie über die schweren Herzens getroffene Entscheidung. 2020 fiel das Konzert erstmals aus, weil das Museum aufgrund der damaligen Corona-Verordnung geschlossen war.

Auf dem Terminkalender von nächstem Jahr steht wieder die Drehorgelserenade. Am 19. Februar werden mechanische Musikinstrumente zum Leben erweckt. Ob mit leibhaftigen Zuschauern und -hörern wie bei der Premiere 2020 oder als Live-Stream wie in diesem Jahr, wird sich zeigen. Am 6. März ist der Auftakt zum beinahe allmonatlichen Benzingespräch beim Frühschoppen, an Ostern (16. bis 18. April) laufen die Modellbautage und eine Woche darauf hebt die Internationale Flugzeug-Veteranen-Teile-Börse ab (beide 2020/21 wegen Corona ausgefallen). Am 14./15. Mai soll das Motorenfestival Brazzeltag wieder Besucher aus nah und fern anlocken – wie jüngst 2019 (Ausfall 2020, reiner Livestream 2021).

„Kids Day“ ist neu

Ein neues, in Corona-Zeiten aus der Taufe gehobenes Format ist der „Kids Day“. Nach dem Erfolg des „Kindertages“ im Sinsheimer Museums-Pendant startet das Modell am 29. Januar in Speyer: Bis zu zehn Kinder von sechs bis zwölf Jahren entdecken unter der Führung einer erfahrenen Mitarbeiterin von 10 bis 14 Uhr das Museum auf besondere Weise. Anmeldung und Infos bei Lisa Brenner (https://speyer.technik-museum.de/de/kids-day).

Im Netz

Weitere Veranstaltungsankündigungen unter https://speyer.technik-museum.de/de/veranstaltungskalender