In Zeiten von Corona läuft vieles anders als gewohnt. Auch der Paketversand. Diese Erfahrung hat Familie Götzelmann gemacht beim Versuch, einen Ostergruß nach Kanada zu schicken – vergeblich.

Vor allem Süßes wollte Familie Götzelmann an die Bekannten in Kanada schicken. „War natürlich alles abgepackt und eingeschweißt“, sagt Claudia Enders-Götzelmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dass eine Paketsendung ins Ausland in Zeiten von Corona schwierig sein könnte, habe sie sich gedacht und Ende März bei der Postfiliale in der Wormser Straße nachgefragt. „Dazu erhielt ich die Info, dass dies kein Problem sei und dass die Kosten bis zu einem Gewicht von zwei Kilo 16 Euro betragen würden“, sagt sie. Am 2. April habe ihre 22-jährige Tochter das Paket aufgegeben.

Seinen Weg nach Kanada fand der Ostergruß jedoch nicht. Das Päckchen sei am 6. April mit durchgestrichener Adresse von DHL an Familie Götzelmann zurückgekehrt. „Ich rannte dem Paketzusteller nach, als ich sah, dass alles ordentlich ausgefüllt und bezahlt war. Er meinte, dass sei viel zu wenig Porto und er könne nichts dafür, wir sollen das bei der Post reklamieren“, so Enders-Götzelmann.

Also seien Mutter und Tochter wieder zur Filiale gegangen. „Wieder standen wir in langer Schlange an. Andere Menschen waren auch verärgert, weil ihre Päckchen und Pakete zurück gekommen waren, und ich habe einen kleinen Aufstand am Schalter geprobt und gesagt, dass wir erst gehen, wenn das Päckchen losgesandt wird“, so Enders-Götzelmann. „Daraufhin gab uns die Postbeamtin einen neuen Adressaufkleber und stellte dazu noch einen Zollschein aus mit den Worten: ,Eigentlich braucht es das ja nicht.’“

Erst beim dritten Mal Verweis

Zwei Tage später kam das Päckchen zum zweiten Mal zurück. Die Familie habe den Paketfahrer gebeten, zu warten, und die Zieladresse zum dritten Mal auf den Karton geklebt. Enders-Götzelmann habe zudem einen Zettel befestigt mit der Bitte, das Paket nach Kanada zu schicken oder ihre Familie anzurufen. Wieder landeten Schokolade und Co. in Speyer – diesmal jedoch mit einem Aufkleber: „Wegen Corona gehen leider keine Sendungen ins Ausland.“

Wieder sei sie zur Post gegangen, diesmal, um das Porto erstattet zu bekommen. Geld könne er nicht auszahlen, habe der Mitarbeiter ihr gesagt. „Er drückte mir ein Serviceheft in die Hand mit einer Telefonnummer, an die ich mich wenden solle“, sagt Enders-Götzelmann.

Keine Pakete seit Ende März

Post-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek bestätigt auf Anfrage, dass Pakete derzeit nicht nach Kanada geschickt werden können. Seinen Angaben zufolge nimmt das Land seit 30. März keine Warensendungen aus Deutschland mehr an. Familie Götzelmann hätte ihr Osterpaket am 2. April also gar nicht mehr aufgeben können. Warum wurde sie so lange nicht darüber informiert? Über die möglichen Ursachen kann Thomeczek nur spekulieren. Möglicherweise sei der Aufkleber bei der Retoure abgefallen. Die Pakete kämen von Speyer ins internationale Postzentrum nach Frankfurt. „Und dort läuft das Paket weiter bis eine Maschine es stoppt, weil es nicht nach Kanada geschickt werden kann.“

Warum aber hat die Filiale nicht auf die Schwierigkeiten hingewiesen? Zumindest beim zweiten Mal hätte das der Fall sein müssen, räumt der Post-Sprecher ein. „Ich kann verstehen, dass es ärgerlich ist, wenn man ein Paket dreimal aufgibt. Wir entschuldigen uns bei der Dame.“ Er wirbt aber auch um Verständnis für die Mitarbeiter. „Wir können nicht zu 100 Prozent so arbeiten wie sonst.“ Auch die Post habe in Corona-Zeiten mit Personalmangel zu kämpfen. Er rät Enders-Götzelmann, sich an die Kundenhotline zu wenden und eine Beschwerde aufzugeben. „Wenn das so bewertet wird, wie ich das bewerte, kann die Dame ihr Porto zurückerstattet bekommen.“ Zudem verweist er auf die DHL-Homepage: Dort könnten Kunden nachschauen, in welche Länder Pakete und Briefe überhaupt noch verschickt werden. Die Seite werde täglich aktualisiert.

Klare Kommunikation gewünscht

Um das Geld gehe es in erster Linie nicht, sagt Enders-Götzelmann. Sie habe Verständnis für die Situation der Mitarbeiter und komme eigentlich mit den meisten „gut klar“. „Aber anstatt einfach zu sagen: Es tut uns leid, wir sind im Stress, gab es nur ein Schulterzucken.“ Auch hätte sie sich eine „klarere Kommunikationspolitik“ gewünscht: „Wäre uns das gleich gesagt worden, wäre allen viel Zeit und Frust erspart geblieben.“

Telefonisch sei sie beim Kundenservice nicht durchgekommen. Die Familie habe Mitte April eine Beschwerde-Mail an die Post geschickt. „Seitdem haben wir nichts gehört.“

