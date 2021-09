Zwei Konzertabende mit angesagten Bands am 10. und 11. September im Paradiesgarten als „Ersatz“ für das Altstadtfest wird es nicht geben. Zwei Anwohner hatten sich wegen potenzieller Lärmbelästigung beschwert. Die deshalb geforderten Auflagen der Landesbehörden zwangen den veranstaltenden Bauverein der Dreifaltigkeitskirche zur Absage.

„Es ist richtig, dass der Veranstalter die Konzerte im Paradiesgarten, die für den 10. und 11. September geplant waren, abgesagt hat. Die Stadt Speyer, die als Untere Immissionsschutzbehörde für die Genehmigung der Veranstaltung zuständig ist, hat die Veranstaltung basierend auf dem Landesimmissionsschutzgesetz geprüft und festgestellt, dass eine Dauer bis 24 Uhr zu lange ist, weil der Anwohnerschaft die sechsstündige Beschallung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bis Mitternacht nicht zuzumuten sei. Vorgeschlagen wurde eine Dauer bis 22 Uhr unter einigen Auflagen. Der Kompromissfindung kam dann allerdings die Absage durch den Veranstalter zuvor“: So beginnt die Stellungnahme der Stadt zur Tatsache, dass sich das vom Bauverein der Dreifaltigkeitskirche geplante zweitägige Musikfestival im Speyerer Paradiesgarten als „Ersatz“ für das abgesagte Altstadtfest nicht realisieren lässt.

„Die Stadtspitze hätte sich die Durchführung der Veranstaltung gewünscht“: Oberbürgermeisterin Seiler betont laut städtische Pressemitteilung, dass Speyer eine lebendige Stadt sei, die von ihren Veranstaltungen lebe. Selbstverständlich seien die unterschiedlichen Interessenlagen, nämlich das Bedürfnissen der Anwohnerschaft nach Lärmschutzmaßnahmen und das öffentliche Interesse an der Durchführung ebensolcher Veranstaltungen genau abzuwägen. Daher liefen nun auf fachlicher Ebene Gespräche, wie man künftig die Durchführung der Veranstaltung im innerstädtischen Bereich ermöglichen und gleichzeitig Anwohnerinteressen schützen könne. Es sei in jedem Falle nötig, dass sowohl verwaltungsintern, als auch auf Landeseben nachjustiert werde, um die rechtlichen Vorgaben dahingehend anzupassen und Ermessen auszuüben, dass Speyer weiterhin eine lebendige Innenstadt habe, in der auch mal Veranstaltungen und Konzerte stattfinden könnten, denn davon lebe eine Kulturstadt letztendlich.

Keine Signalwirkung

Der Oberbürgermeisterin ist es indes wichtig zu betonen, dass diese Entscheidung keinen Signalcharakter beispielsweise für das Altstadtfest habe und dass aktiv nach Möglichkeiten gesucht werde, um in ähnlichen Angelegenheiten künftig eine gangbare Lösung zu finden.

Ursprünglich war, wie Organisator Franz Hammer schon bei der Pressekonferenz zu „Kultur. Goes Paradise“ angedeutet hatte, eine Veranstaltung am Freitag und Samstag mit Livemusik mehrerer Band im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche, von 19 bis 24 Uhr und 18 bis 24 Uhr. Dies wäre unter den 3G-Regeln erfolgt - und bis zu 350 Besucher hätten kommen können. Wie Hammer sagt, waren Plakate und Flyer schon gedruckt, der Kartenverkauf stand in den Startlöchern. Bands, Ton- und Lichtanlage waren gebucht, die nötigen Servicekräfte mobilisiert und ein Programm für beide Abende auf die Beine gestellt. Die Gästezahl wurde auf 350 limitiert.

Leiser und kürzer

Doch wegen der Beschwerde von zwei Anwohnern hat die Landesaufsicht die Auflage erteilt, dass die Veranstaltungen eine maximale Geräuschbelastung von gerade mal 70 Dezibel hätten haben dürfen und auch schon viel früher hätten beendet sein müssen.

Auch hätte, wie Franz Hammer sagt, ein bezahlter Sachverständiger den ganzen Abend über die Einhaltung der Auflagen überwachen müssen.

Unter diesen Umständen erschien die Durchführung des kleinen Musikfestivals nicht sinnvoll und musste deshalb abgesagt werden.