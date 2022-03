In Städten wie Ludwigshafen oder Neustadt stehen schon länger Elektroroller zum Ausleihen an den Straßenrändern bereit. In Speyer wird es vorerst kein entsprechendes Angebot geben. Vor mehr als einem Jahr hatte die Stadtverwaltung von Anfragen möglicher Anbieter berichtet und auf Gespräche verwiesen. Vor allem sollte es darum gehen, wie die Bereitstellung in geregelte Bahnen gelenkt werden könnte. Unter anderem in Ludwigshafen hatte es Kritik gegeben, dass Kunden die E-Scooter „wild“ auf Bürgersteigen abstellten, diese mit den Gefährten versperrten und für gefährliche Situationen sorgten. Für die Domstadt gebe es inzwischen aber nach Kenntnis der Stadt keinen interessierten Anbieter mehr, teilt auf Anfrage Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach mit.

Im Rathaus würden dennoch weiterhin die Weichen gestellt – Ende März mit einer internen Abstimmungsrunde „bei der es um eine Regelung in der Sondernutzungssatzung gehen wird, die die Rahmenbedingungen absteckt“. Wer Platz zum Abstellen von Leihrollern bereitstellen wolle, müsse dies nach der Sondernutzungssatzung der Stadt beantragen, erläutert Eschenbach.