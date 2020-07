Drei Anlässe wollte Matthias Folz, Leiter des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters, im September feiern: Das im März vollendete 30-jährige Bestehen des Theaters, die Wiedereröffnung des Alten Stadtsaals und die Eröffnung des jährlichen Festivals „Kulturbeutel“. Auf zwei Ereignisse müssen er und die Speyerer verzichten. Jubiläumsfest und Kulturbeutel fallen Pandemie-Auflagen zum Opfer.

Am letzten September-Wochenende sollte es wieder losgehen mit Theater und Kleinkunst im Alten Stadtsaal. Unter Beachtung geltender Hygiene- und Abstandsregeln. Von den im Obergeschoss zur Verfügung stehenden 250 Plätzen hätten Landesverordnungs gemäß lediglich 70 besetzt werden können, erklärt Matthias Nowack, Leiter der städtischen Kulturabteilung, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Das und Gagen für 70 Prozent externe Mitwirkende am Kulturbeutel machen die Veranstaltung demnach wirtschaftlich unmöglich. Die Entscheidung habe die Stadt getroffen, betont er. Eigenproduktionen des Kinder- und Jugendtheaters in der nach der Wiedereröffnung startenden Spielzeit seien davon nicht betroffen. „Das Kulturbeutel-Programm 2020 ist um ein Jahr in 2021 verlegt“, kündigt er den Nachholtermin an.

Die feierliche Wiedereröffnung des Alten Stadtsaals nach zwei Jahren Sanierungszeit sei mit Besuchern, Musik und Führungsangebot durch die neu gestalteten Räumlichkeiten nach wie vor am letzten September-Wochende geplant, versichert Nowack.

Für Folz ist die Absage des Kulturbeutels bitter. Das Programm habe bereits gestanden, berichtet er. „Ich versuche, das Beste daraus zu machen.“ Folz, der Optimist, konzentriert sich auf die neue Spielzeit. Darauf freut sich der Theaterleiter. Auch unter Corona-Bedingungen.