Auch nach zwischenzeitlicher Prüfung der Alternative Auferstehungskirche: Die Stadtverwaltung will am Kirschweg als Standort für ein Jugendcafé Speyer-Süd festhalten.

Die Behörde hat den Neubau für ein Jugendzentrum im Kirschweg schon länger angeregt, die endgültige Beschlussfassung darüber aber mehrfach verschoben – auch weil es in der Stadtpolitik kritische Stimmen gab. Dann kam die protestantische Kirche auf die Stadt zu, weil sie für ihr Gemeindezentrum der Auferstehungskirche im Neuland in Zukunft Mitnutzer sucht.

Nach einen Ortstermin bei der Kirche in der vergangenen Woche kündigte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) jedoch eine Absage an. Das Gemeindezentrum sei zwar „sehr interessant als Begegnungsstätte für das Quartier“, aber nicht als Jugendcafé geeignet. Ein Grund dafür sei, dass es womöglich eine Mischnutzung mit der Kirche gäbe, die weder die zuständige Fachabteilung im Rathaus noch mutmaßlich die Jugendlichen wollten. Sie werde erneut eine Beschlussvorlage für den Neubau im Kirschweg in den Stadtrat einbringen, so Seiler.