Geimpft, dann krank, dann alleine gelassen. Das ist die Geschichte des Speyerers Torsten Wölle in Kurzform. Der wurde im Juni mit dem Vakzin von Biontech gegen Covid-19 geimpft, was ihn offenbar in eine lebensbedrohliche Situation brachte. Nun trifft ihn der Bannstrahl, der alle Ungeimpften zur Impfung treiben soll, mit voller Wucht. Völlig unverschuldet.

Etwa zehn Tage nach der Impfung gegen Covid-19 wurde Torsten Wölle in die Intensivstation des Mannheimer Universitätsklinikums eingeliefert. Der Speyer (42) hatte Einblutungen an seinem Körper