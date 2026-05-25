Ohne gültigen Führerschein und unter Drogeneinfluss ist ein 28-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 14.45 Uhr in eine Polizeikontrolle in der Wormser Landstraße in Speyer geraten. Wie die Polizei mitteilt, nannte der Mann den Beamten zunächst falsche Personalien, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der weiteren Kontrolle nahmen die Polizisten laut Mitteilung drogentypische Ausfallerscheinungen wahr. Dem 28-Jährigen wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Angabe falscher Personalien. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.