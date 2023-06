Gleich zweimal wurden am Freitag von der Polizei Autofahrer am Steuer ertappt, die keine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Im ersten Fall verursachte ein 65-jähriger VW-Fahrer gegen 9.30 Uhr einen leichten Auffahrunfall in der Bahnhofstraße. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sie fest, dass der keinen Führerschein hat. Im zweiten Fall wurde gegen 21 Uhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer in der Wormser Landstraße kontrolliert. Auch er besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.