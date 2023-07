Die Stadt Speyer hält es wie viele andere kommunale Schulträger: Im August, der komplett in die Sommerferien fällt, finanziert sie kein Monatsticket für die Schulkinder.

Die Änderung hat mit der Einführung des Deutschland-Tickets zu tun, das das in den vergangenen Jahren übliche Maxx-Ticket abgelöst hat. Während die Schulkinder bisher mit einem Jahresticket zwölf Monate lang unterwegs sein konnten, wird die neue Dauerkarte auf Monatsbasis ausgegeben und berechnet. Somit kann sein Bezug in einem kompletten Ferienmonat unterbrochen werden. Wer es im August nutzen will, muss es selbst bezahlen. Das bedauern Schüler, Eltern und auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Die Stadt Speyer führt auf Anfrage Spargründe an. Sie halte es wie andere Kommunen. Der städtische Haushalt werde in zweifacher Hinsicht entlastet. Zum einen sei das Deutschland-Ticket günstiger als das Maxx-Ticket. Zum anderen fielen in diesem für den August in diesem Jahr keine Beförderungskosten an, so Sprecherin Anna Hahn. Die Pflichtaufgabe, für die Beförderung der Schüler an Speyerer Schulen zu sorgen, müsse nur in der Schulzeit erfüllt werden.