Seit diesem Monat sind neue Impfstoffe gegen die Omikron-Variante des Coronavirus erhältlich. Wer sich in Speyer mit ihnen schützen lassen will, muss sich derzeit in keine langen Warteschlangen einreihen. Es sind Wochen, in denen sich viele mit Prognosen zum weiteren Verlauf der Impfkampagne schwertun.

„Die gesamte Kampagne hat wieder etwas an Fahrt aufgenommen, jedoch noch nicht so viel, wie wir es uns in Hinblick auf die bevorstehenden kalten Monate wünschen würden.“ Jennifer Braun,