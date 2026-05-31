Wenn Christian Schultz, Vorsitzender des Fußballvereins Dudenhofen sagt, der nun wieder abgestiegene FVD müsse nicht Oberliga spielen, meint er: Er würde nichts lieber als das tun. Aber es ist eben kein Muss für den Dorfverein ohne die ganz große höherklassige Tradition in ganz früheren Zeiten. Die Älteren unter uns sind noch gar nicht so alt, um sich nicht mehr an das Fristen in der A-Klasse-Zeiten zu erinnern.

Die Konkurrenz weint Dudenhofen hinterher. Gerne kommen Rheinhessen, Rhein- und Saarländer an die Iggelheimer Straße mit ihren Fans im zur Pressekonferenz prall gefüllten Vereinsheim. Um die Zukunft braucht sich im Dorf niemand zu sorgen. Ein neues Klubhaus entsteht. Die Jugendarbeit mit dem JFV Ganerb funktioniert.

Die Führung um Sportdirektor Nico Henrich und Sportvorstand Florian Kober klärte die Personalfragen. Der neue Kader muss nicht schlechter sein. Die Jungen sind noch weiter. In Trainer Ralf Schmitt kommt ein erfahrener Mann, der gut passt, schon immer zuguckte. Die Kombination mit seinem Assistenten René Reichling, dem Urgestein, an dem der Abstieg am allerwenigsten lag, klingt viel versprechend. Der FVD spielt in der nächsten Saison wieder ganz oben mit, Wetten?