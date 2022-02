Während ab kommender Woche in Neustadt ein Shopping-Armbändchen eingeführt wird, hat sich die Stadt Speyer in Absprache mit den Unternehmern in der Innenstadt dazu entschieden, darauf zu verzichten. Das teilte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. Wer in Neustadt einkaufen will und geimpft oder genesen ist – also die geltende 2G-Regel erfüllt – kann seinen Nachweis in einem teilnehmenden Geschäft vorzeigen und bekommt anschließend ein Armband, das zum „freien Eintritt“ in anderen Geschäften berechtigt. Damit soll das Einkaufen und die 2G-Kontrolle vereinfacht werden. „Die Wirtschaftsförderung hat in dieser Sache mit Einzelhändlern gesprochen“, teilt Eschenbach mit. „Konsens war, dass die Bändchen-Lösung nicht umgesetzt werden soll beziehungsweise gewünscht ist, weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht stimmen würde.“