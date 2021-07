Das „Mola Kebaphaus“ in der Herdstraße 2 hat nach einer Sanierungspause wieder geöffnet.

„Ich hatte die Renovierung am 18. Juni begonnen“, sagt Inhaber Eray Gürleyen. Der gebürtige Mannheimer übernahm das Imbiss-Restaurant Anfang 2019 und führt es seitdem mit Unterstützung seiner Familie. Während des Corona-Lockdowns konnte Gürleyen über Monate hinweg nur einen Lieferdienst anbieten. Inzwischen dürfen wieder Kunden im Gastraum ihre Speisen und Getränke verzehren. Für die Renovierung, die der Inhaber am 1. Juli abschloss, habe er eine vierstellige Summe an Materialkosten aufgewendet. Weil Gürleyen für die Arbeiten, unter anderem das Streichen der Wände und die Umstellung auf LED-Beleuchtung etwa der gemauerten Bögen keine Handwerker benötigte, sparte er sich die Lohnkosten.

Das „Mola Kebaphaus“ besteht unter diesem Namen in dem denkmalgeschützten Gebäude bereits seit 32 Jahren, sagt der Wahl-Speyerer, der vor drei Jahren aus Mannheim in die Domstadt zog. Das türkische Wort Mola bedeute übrigens so viel wie „Gönn’ dir eine Pause!“, sagt er.