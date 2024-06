Am Wochenende dreht sich im Technik-Museum alles um Motorräder. Am Samstag und Sonntag finden laut Ankündigung jeweils um 10 Uhr die Kawaski-Days statt. Fans der japanischen Marke erwarte ein noch größeres Programm als im Vorjahr. Angekündigt sind Stunt-, MX-Freestyle- sowie Steilwand-Shows anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Ninja-Baureihe. Zudem seien nach voriger Online-Anmeldung Testfahrten mit den neusten Kawasaki-Modellen möglich. Glanzlicht sei die Verlosung einer neuen Ninja 650 in Jubiläumslackierung. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen unter www.speyer.technik-museum.de/de/kawasaki-days.