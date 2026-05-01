Verhaltener Frühling auf dem Arbeitsmarkt in der Vorderpfalz: Die Anzahl der Arbeitslosen ist im April nur minimal gesunken. Die Arbeitslosenquote im Gesamtbezirk blieb konstant bei 7,4 Prozent. Im Bezirk Speyer ist sie leicht gesunken – um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen waren im April 17.356 Menschen arbeitslos gemeldet. „Der sonst bereits im März einsetzende Belebungsschwung ist ausgeblieben“, sagt Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur.

Im Bezirk Speyer waren 2882 Personen arbeitslos gemeldet. 625 Personen haben sich neu arbeitslos gemeldet, 641 ihre Arbeitslosigkeit beendet. Trotzdem blickt Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter in Speyer, wachsam in die Zukunft. „Die angespannte Wirtschaftslage und die Berichte über Betriebs- und Werkschließungen in Speyer zeigen, dass wir uns in einem herausfordernden Umfeld bewegen.“ 118 neue Stellen wurden gemeldet. Der Bestand umfasst 626 Jobs, davon 471 in der Stadt Speyer. In der Stadt waren 1657 Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote lag weiter bei 6,1 Prozent. 395 Personen haben sich arbeitslos gemeldet, 381 haben ihre Arbeitslosigkeit beendet. Im Rhein-Pfalz-Kreis waren 3860 Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. 707 Personen haben sich arbeitslos gemeldet, 776 beendeten ihre Arbeitslosigkeit. 721 offene Stellen gibt es.