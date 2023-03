Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was mich bewegt: Hinter jedem Unternehmen steht eine Idee. Und die Hoffnung auf Erfolg. Dabei geht es nicht allein um Gewinn,sondern auch um Ideale. Luise Sobetzko und Sophie Etzkorn haben vor knapp zwei Jahren ihren Kaufladen in Speyer eröffnet. Und obgleich die Pandemie ihnen schwer zu schaffen gemacht hat, halten sie an ihren Zielen fest. Und wollen weiterhin nervig sein.

Luise Sobetzko und Sophie Etzkorn sind das Wagnis eingegangen und haben sich ihren Traum von einem Unverpackt-Laden in Speyer erfüllt. Im Dezember 2019 eröffneten sie diesen in der Großen Greifengasse.