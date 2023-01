Die Stadt will in den nächsten Tagen das Gespräch mit den Eigentümern des Kaufhof-Gebäudes suchen. Die Verwaltung werde „alles dafür tun, den Standort zukunftsfähig auszurichten“, teilt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) mit. „Nachdem in den vergangenen Tagen Medienberichten zufolge auch die Speyerer Filiale von den künftigen Schließungen von Galeria Kaufhof betroffen sein soll, bangen auch wir als Stadt um den hiesigen Standort“, heißt es weiter. Seiler bezieht sich auf einen Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ von vergangener Woche, der über Fortbestand oder Schließung einzelner der noch bestehenden 131 Kaufhof-Filialen spekuliert. Demnach würden etwa 60 Standorte wegfallen. Jedoch wird Speyer nicht explizit erwähnt. Seiler verweist nun darauf, dass sie „kürzlich“ gemeinsam mit Stadtbaudirektor Robin Nolasco und Wirtschaftsförderin Katja Gerwig ein „sehr konstruktives Gespräch mit einem Vertreter der Geschäftsleitung führen“ durfte, „was uns sehr zuversichtlich gestimmt hat“. Zumal dabei versichert wurde, dass die Speyerer Filiale „ein wirtschaftlich starker Standort“ sei. Die Stadt werde eine „Absichtserklärung zur nachhaltigen Unterstützung von Galeria Kaufhof an die Geschäftsleitung übermitteln“, so Seiler, die sich aber auch anderen Interessenten an diesem Standort nicht verschließen will.