Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hegt eine gewisse Hoffnung, dass die Kaufhof-Filiale am Altpörtel trotz des plötzlichen Rückzugs des Übernahme-Interessenten buero.de erhalten werden kann. „Wenn auch die Entscheidung letztlich bei den Verantwortlichen liegt und die bisherige Vorgehensweise auf dem Weg dorthin durchaus kritisch zu sehen ist, so lassen die positiven Gespräche mit den Geschäftsführenden auf den Erhalt der Filiale hoffen“, teilt Seiler mit. Zudem zählt sie auf die Initiative der beiden CDU-Abgeordneten Johannes Steiniger und Michael Wagner, die einen Gesprächstermin mit der Konzernspitze von Galeria Karstadt Kaufhof vereinbart haben. Seiler appelliert an die Speyerer Bürger, angesichts der Online-Konkurrenz den Handel vor Ort zu unterstützen.