Die Speyerer SPD hat Hunderte Unterschriften für den Erhalt des Kaufhofs gesammelt. Bei Aktionen auf dem Wochenmarkt am Berliner Platz und direkt vor der Filiale am Altpörtel hätten 741 Menschen für den Verbleib des Warenhauses unterschrieben, teilen der SPD Stadtverband und die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis mit. Für viele sei das Kaufhaus „eine Institution, die aus der Innenstadt nicht wegzudenken ist“. Aufgrund seines breiten Sortiments sei der Kaufhof ein „unverzichtbarer Anker“. Ziel müsse sein, vor allem im Sinne der Beschäftigten, aber auch der anderen Einzelhändler, den Standort zu erhalten. Zur Wahrheit aber gehöre leider auch, dass die Entscheidung über die Zukunft von Kaufhof nicht in Speyer getroffen werde, so die SPD. Eine weitere finanzielle Unterstützung des Warenhaus-Konzerns hält Mackensen-Geis für nicht zielführend: „Es geht auch um die Frage, wie sinnvoll es ist, einen alten, kranken Mann künstlich weiter am Leben zu halten. Wenn die Mitarbeitenden in zwei Jahren wieder vor derselben Unsicherheit stehen, ist das nicht nachhaltig.“ Vielmehr müsse der Einzelhandel aufs veränderte Einkaufsverhalten reagieren. Dafür brauche er Unterstützung, betont die SPD.