Der Speyerer Seniorenbeirat spricht sich mit Nachdruck für den Erhalt der Kaufhof-Filiale in der Maximilianstraße aus. „Für sehr viele Bürger der Stadt Speyer und der Umlandgemeinden rechts und links des Rheins war und ist dieses Kaufhaus lebensbegleitend“, schreibt der Seniorenbeirat in einer Stellungnahme. Der stationäre Handel sei für die „ältere Generation“ wichtig, viele Senioren würden den kurzen Weg in die Stadt und auch in den Kaufhof nutzen. Zwar sei die zunehmende Bedeutung des Onlinehandels nicht von der Hand zu weisen, doch seien Kaufhäuser immer auch Kommunikationszentren, sie böten Begegnungen sowie fachliche Beratung. Die Galeria-Geschäftsführung müsse sich fragen, was ihr Bürgernähe wert sei. Beim Standort am Altpörtel gehe es letztlich auch um Tradition sowie und die „Wirtschaftskraft der Innenstadt“. Derweil hat der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) die Galeria-Konzernspitze kritisiert. Noch immer seien die Beschäftigten im Unklaren über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze. Dies sei für die Betroffenen „unerträglich“, so Schweitzer beim einem Gespräch mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), Wirtschaftsförderin Katja Gerwig sowie dem Speyerer Kaufhof-Betriebsrat und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zur Zukunft der Speyerer Filiale.