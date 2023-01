Auf „erste Eckpfeiler des künftigen Filialnetzes“ hat sich das Galeria-Management nach eigener Mitteilung mit dem Gesamtbetriebsrat geeinigt. Wie berichtet, hat der Warenhauskonzern, der eine seiner 131 Filialen in Speyer betreibt, zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ein Insolvenzverfahren beantragt und das Aus für mindestens ein Drittel der Filialen angekündigt. Es war auch die Rede davon, dass nur ein „harter Kern“ der Filialen bestehen bleiben könnte. Am Mittwoch verwies Galeria auf mehrere Interessenten für die Übernahme von Filialen. Und: „Die Zahl der Filialen, die im Fokus der Prüfung einer Schließung stehen, konnte deutlich reduziert werden.“ Über die Perspektive einzelner Standorte seien noch keine Aussagen möglich. Isabel Mackensen-Geis (SPD), Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Neustadt-Speyer, sagte in einer Stellungnahme, sie bedauere dies. Umso wichtiger sei das starke Zeichen, das von der Unterschriftensammlung ihrer Partei für den Erhalt der Speyer-Filiale ausgehe: „Die Bürger wollen unbedingt etwas tun für den Erhalt.“ Unter Organisation der Stadträtinnen Angelika Bott und Inge Trageser-Glaser waren dafür fast 750 Unterschriften zusammengekommen. Im Kaufhof Speyer sind rund 60 Mitarbeiter beschäftigt und bangen um ihre Jobs. Aus der Stadtgesellschaft erhalten sie einen starken Zuspruch.