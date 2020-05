In eine schwierige Phase fällt der Start von Christiana Baudach als neue Geschäftsführerin der Speyerer Galeria Kaufhof. Sie ist auf Tobias Ragutt gefolgt und musste dann mit ihrem rund 60-köpfigen Team die zeitweilige Schließung der Filiale wegen Corona verkraften.

Baudach (50) ist in Speyer die fünfte Geschäftsführerin innerhalb weniger Jahre. Sie hat zuvor die Landauer Filiale geleitet. Vorgänger Ragutt war ein gutes Jahr in der Verantwortung. Er hat das Unternehmen verlassen. Für Veränderungen in ihrer Filiale hat zuletzt der Umzug des DER-Reisebüros in die Gilgenstraße 5 gesorgt; bis Juli werde auch der Frisör aus dem ersten Obergeschoss weggezogen sein – in die Postgalerie. Die Reisebüro-Fläche werde Kaufhof selbst bespielen, zur Frisör-Fläche gebe es noch keine Entscheidungen.