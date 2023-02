Die FDP-Stadtratsfraktion unterstützt die Idee der Stadtspitze, sich ein Vorkaufsrecht hinsichtlich des Geländes rund um den Kaufhof zu sichern, sollte es zum Verkauf der Gewerbe-Immobilie am Altpörtel kommen. Dies sei zwar ein „starker Eingriff in den freien Markt“, so die FDP, doch gelte es im Sinne der Innenstadtentwicklung ebenso, „städtische Interessen und Interessen der Bürger von Speyer“ zu wahren. Auf großes Unverständnis stößt bei den liberalen jedoch die Aussage der Stadtverwaltung, dass sich die Speyerer Innenstadt „vom Warenlager hin zu einem Lebensraum“ verwandeln müssen. „Unsere Innenstadt ist kein Amazon-Verteilzentrum, sondern eine Innenstadt mit – noch – inhabergeführten Geschäften, kleinen Restaurants und Cafés. Damit dies erhalten bleibt, müssen wir den Postplatz zeitnah – nicht erst ab 2025 – umbauen“, betont der Fraktionsvorsitzende Mike Oehlmann. Die Maximilianstraße müsse zudem „mit mehr Grün, neuen Bänken und Schildern sowie beispielsweise Wasserspielen“ aufgewertet werden. Genauso dringend benötige auch die Wormser Straße eine Aufwertung, um auch dort weiteren Leerstand von Geschäften zu vermeiden.