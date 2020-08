Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Montagnachmittag um 15.45 Uhr am Kaufhof in der Maximilianstraße vorgefahren. Eine Brandmeldeanlage im Kaufhaus hatte Alarm ausgelöst. Auch ein Krankenwagen war schon angekommen. Passiert war zum Glück nichts. Es konnte kein Brand festgestellt werden. Schon nach wenigen Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Basis zurückkehren. „Es war richtig, dass die Anlage angesprungen ist, aber es war nichts geschehen“, sagte Feuerwehr-Inspekteur Peter Eymann, als er nach dem Einsatz aus dem Kaufhaus kam.