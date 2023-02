Der Kaufhof in der Maximilianstraße, er hat viele Menschen aus Speyer und dem Umland durchs Leben begleitet. Das Gebäude hätte sicher viel zu erzählen, wenn es denn könnte. Aber Sie, liebe Leserinnen und Leser, Sie können es. Und einige von Ihnen haben es auch bereits getan. Sie berichteten der Redaktion von süchtigmachenden französischen Fleischpasteten in der Wursttheke im Untergeschoß, von Ausflügen in Kindertagen das Traumland unerreichbaren Konsums, von den Kofferradios in der Elektro-Abteilung, wo die Halbstarken abhingen. Ja, sogar davon, dass sie in dem glitzernden Warenhaus ihren Liebsten kennenlernten. Und welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Speyerer Kaufhof, liebe Leserinnen und Leser? Welche Anekdoten können Sie erzählen? Lassen Sie uns und die anderen Leserinnen und Leser teilhaben und schildern Sie Ihre Geschichten zum Kaufhof, mögen sie schön sein, traurig oder kurios. Vielleicht haben Sie auch alte Fotos, die die Vergangenheit des Speyerer Konsumtempels lebendig werden lassen. Schicken Sie Ihre Beiträge per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 7. Februar. Wir sind sehr gespannt.