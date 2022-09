Ein 32-jähriger Obdachloser hat am Dienstag in zwei Fällen teils hochpreisige Waren aus einem Kaufhaus in der Maximilianstraße gestohlen. Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge handelt es sich bei ihm um keinen Unbekannten.

Zuerst betrat der Mann laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag das Geschäft und verstaute 35 Parfumflaschen in einer Kühltasche sowie einem Rucksack. Dann verließ er das Kaufhaus, ohne zu bezahlen. Eine Ladendetektivin verfolgte den Mann und informierte die Polizei. Bei seiner Flucht rutschte der 32-Jährige aus. Die Detektivin und ein Zeuge übergaben ihn den Beamten.

Gerade auf der Polizeidienststelle entlassen, ging der Mann laut Bericht erneut zu dem Kaufhaus. Beute diesmal: zwei Kleidungsstücke. Die Detektivin habe seine Flucht über einen Notausgang unterbunden.

Inzwischen ist dem Ermittlern zufolge Haftbefehl gegen den Mann ergangen. Gründe: der Wert der Beute von circa 3000 Euro, mehrere Diebstähle bundesweit mit dem Obdachlosen als Täter und somit Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls mit Wiederholungsgefahr.