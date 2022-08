Ab dem kommenden Monat gilt in Speyer die sogenannte Katzenschutzverordnung. Wie die Verwaltung mitteilt, soll deren Einführung dazu dienen, dass sich freilebende Katzen nicht mehr ungehindert vermehren können. Für viele Katzenhalter bedeutet das, dass ihre Lieblinge unters Messer müssen.

Ab Samstag, 10. September, soll die neue Katzenschutzverordnung gültig werden. Tierhalter von männlichen und weiblichen Katzen, die einen „unkontrollierten Zugang ins Freie haben“, werden ab dann in die Pflicht genommen, entsprechende Vorsorge zu treffen, um die ungehinderte Vermehrung der Tiere einzudämmen. Konkret heißt das: Diese Tiere müssen nicht nur registriert und gekennzeichnet, sondern auch kastriert beziehungsweise sterilisiert sein.

Ausnahmen von der Regel seien möglich, aber „nur auf Antrag und unter Vorlage einer tierärztlichen Bescheinigung“ zulässig. Das kann der Fall sein, wenn es sich um Rasse- oder Zuchtkatzen handelt oder wenn ein Tier nicht mehr fruchtbar beziehungsweise zeugungsfähig ist. Als zulässige Kennzeichnung der Vierbeiner sieht die Stadt einen Mikrochip oder ein Tattoo an, wenn die darin hinterlegten Daten bei einem Haustierregister, wie etwa Tasso oder Findefix, auffindbar sind.

Stadt: „Leid und Schmerzen verhindern“

Ziel der Katzenschutzverordnung ist es, „die unkontrollierte Erhöhung der Anzahl freilebender Katzen zu verhindern, um Katzen so vor erheblichen Schmerzen, Leiden und Schäden zu bewahren“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Stadt. Die Verordnung wird damit begründet, dass in Deutschland etwa zwei Millionen streunende, verwilderte Katzen leben, bei denen es sich meist um entlaufene oder ausgesetzte Hauskatzen handele. „Anders als Wildkatzen kommen verwilderte Hauskatzen, die zuvor von Menschen verpflegt wurden, nur schlecht zurecht, wenn sie draußen dauerhaft auf sich selbst gestellt sind. Viele leiden erheblich unter Hunger, Kälte, Krankheiten, Parasitenbefall und Verletzungen“, heißt es in der Mitteilung. Einzig die flächendeckende Kastration sei dafür geeignet, dieses Problem zu lösen.

Im Netz

Informationen für Katzenhalter gibt es unter www.speyer.de/katzenschutzVO zu finden. Rückfragen sind unter ordnungswesen@stadt-speyer.de möglich.