Pflicht zur Registrierung und Kastration von Freigängerkatzen: Das fordert ein Prüfantrag von CDU, Grünen und SWG, für den es im Speyerer Stadtrat eine große Mehrheit gab. Ob die Vorgabe in Speyer kommt, ist offen.

„Die Verwaltung wird zunächst Kontakt zum fachlichen Austausch aufnehmen und eruieren, welche Daten zur Verfügung stehen“, teilt sie auf Anfrage mit. Es geht um den Bedarf. Die geforderte Verordnung wäre auf Basis von Paragraf 13b des Tierschutzgesetzes zulässig, wenn belegt wäre, „dass eine hohe Anzahl an freilebenden Katzen im Stadtgebiet vorhanden ist und bei den freilebenden Tieren erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden festgestellt worden sind, die gerade auf die hohe Anzahl der Tiere in dem Gebiet zurückzuführen sind“. Die Stadt habe dazu keine eigenen Daten und müsse sich auf Auswertungen örtlicher Tierärzte und des Tierschutzvereins verlassen. Es gehe um Zahlen zu nicht fortpflanzungsfähig gemachten Fund- und Abgabetieren sowie sichergestellten Katzen.

Vorreiter in Rheinland-Pfalz

Sechs Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz haben laut Stadt schon eine solche Verordnung, bundesweit sollen es mehr als 700 sein. Die drei Fraktionen sehen Anzeichen für ein Problem: „Die Population freilebender Katzen vergrößert sich in vielen Städten, so auch in Speyer. Ursächlich dafür sind unkastrierte Freigängerkatzen, die für eine hohe Anzahl an Nachkommen sorgen.“ Die Kitten seien jedoch keine Wildtiere und könnten nicht dauerhaft in freier Natur (über)leben.