Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März hat eine Katzenhai-Dame im Speyerer Sealife Nachwuchs bekommen. Das teilte die Einrichtung mit. „Nach knapp neun Monaten im Ei, schlüpfte heute die Kleingefleckte Katzenhai-Dame ,Adelina“, heißt es in der Pressemitteilung. Benannt wurde der Nachwuchs nach der Sealife-Besucherin Adelina, die mit ihrer Familie die Speyerer Unterwasserwelt besuchte und ebenfalls am 8. März Geburtstag feierte. „Sobald der sieben Zentimeter große Nachwuchs groß genug ist, können kleine und große Abenteurer Adelina in der Unterwasserwelt entdecken“, heißt es weiter.