Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor vier Jahren hat Katja Edelmann in der Reihe „Glücksorte“ des Droste-Verlags einen Band über die Pfalz veröffentlicht, auch ein Buch in dem Zyklus über Heidelberg gibt es von ihr. Nun sind „Glücksorte in und um Speyer“ erschienen.

Für die Wahl-Speyererin, die seit zehn Jahren in der Domstadt lebt, war diese neue Veröffentlichung geradezu zwingend, denn dass es gerade in Speyer (und Umgebung)