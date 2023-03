Am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr, liest bei Osiander Speyer, Wormser Straße 2, Katja Edelmann aus ihrem neuen Buch „Glücksorte in und um Speyer“. In einer der ältesten und gastfreundlichsten Städte Deutschlands kommt man dem Glück von oben, von unten und kulinarisch auf die Spur. Ob auf dem Altrhein, auf der Domwiese oder „uff de Gass“ – die Speyerer teilen Friede, Freude und Weingläser großzügig mit Freunden und Fremden. Wo besonders das Glück geteilt wird, zeigen die 80 Glücksorte von Katja Edelmann. Sie ist in der Stadt am Rhein immer auf der Suche nach Neuem, schreibt Bücher und Rätsel über die Pfalz und Heidelberg, führt Gäste durch die historischen, Gassen von Speyer. Karten zu zehn Euro es bei Osiander Buchhandlungen, unter osiander.reservix.de/events und an der Abendkasse.